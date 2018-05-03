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الوطن

بدء صرف كوبون "أراب للتنمية والاستثمار العقاري"

منذ 24 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
بدء صرف كوبون "أراب للتنمية والاستثمار العقاري"

البورصة - ارشيفية

بدأ اليوم صرف كوبون أراب للتنمية والاستثمار العقاري، ووفقا لبيان للبورصة نهاية الحق في الكوبون النقدي للشركة لحامل السهم حتى جلسة 29 أبريل الماضي.

وفي مطلع أبريل أقرت الجمعية العامة لشركة أراب للتنمية مشروع توزيعات أرباح 2017، بالإضافة إلى 20% من الأرباح المرحلة للسنوات الماضية.

وكان مجلس الإدارة اقترح توزيع 1.98 مليون جنيه على المساهمين.

وتراجعت أرباح الشركة خلال 2017 إلى 1.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليون جنيه في 2016

وانخفضت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي إلى 12.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 20.19 مليون جنيه في 2016.

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