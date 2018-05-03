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الوطن

نمو الإيرادات يقفز بأرباح القناة للتوكيلات 189% في 9 أشهر

منذ 23 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
نمو الإيرادات يقفز بأرباح القناة للتوكيلات 189% في 9 أشهر

البورصة

أظهرت المؤشرات المالية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 189% على أساس سنوي، نتيجة نمو الإيرادات.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أنها حققت أرباحاً بلغت 130.7 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 45.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 66.07 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 40.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 79.5 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 153.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.

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