اليوم.. صرف كوبون أراب للتنمية والاستثمار العقاري

تقرر اليوم الخميس، بدء صرف كوبون أراب للتنمية والاستثمار العقاري، بواقع 0.026 جنيه.

يشار إلى أن نهاية الحق في الكوبون النقدي للشركة لحامل السهم حتى جلسة 29 أبريل الماضي.

وفي مطلع أبريل أقرت الجمعية العامة لشركة أراب للتنمية مشروع توزيعات أرباح 2017، بالإضافة إلى 20% من الأرباح المرحلة للسنوات الماضية.

وكان مجلس الإدارة اقترح توزيع 1.98 مليون جنيه على المساهمين.

وتراجعت أرباح الشركة خلال 2017 إلى 1.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليون جنيه في 2016.

وانخفضت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي إلى 12.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 20.19 مليون جنيه في 2016.