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الوطن

البورصة تعلق العروض على المصرية لنظم التعليم بالجلسة الاستكشافية

منذ 23 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
البورصة تعلق العروض على المصرية لنظم التعليم بالجلسة الاستكشافية

البورصة

قررت البورصة المصرية تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة بالجلسة الاستكشافية على الورقة المالية المصرية لنظم التعليم الحديثة بجلسة اليوم. 

وبحلول الساعة 10:15 من جلسة اليوم، صعد سهم الشركة بنسبة 4.97% عند سعر 1.69 جنيه، بقيمة تداول بلغت 147.8 ألف جنيه.

وقالت المصرية لنظم التعليم الحديثة إنه تم تغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال بنحو 97.5%.

وتبلغ الزيادة في رأس المال 16 مليون جنيه، موزعاً على عدد 16 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم، مضافاً إليها مصاريف إصدار قدرها 0.025 جنيه.

ويُشار إلى أن 21 مارس 2018، كان نهاية الحق في الاكتتاب لزيادة رأسمال المصرية لنظم التعليم.

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