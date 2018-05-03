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الوطن

وفد اليونان وقبرص يزور الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري

منذ 13 دقيقة
كتب: عبده أبو غنيمة
وفد اليونان وقبرص يزور الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري

جانب من الفعاليات

في إطار استمرار فعاليات أسبوع "إحياء الجذور" بالإسكندرية، زار وفد اليونان وقبرص الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمنطقة "أبو قير".

وكان في استقبال الوفد الدكتور جمال غلوش نائب رئيس الاكاديمية وعدد كبير من أساتذة الأكاديمية والطلبة الذين قدموا الزهور لكل أعضاء الوفد.

وقد توجه الوفد بعد ذلك إلى قاعة القبة السماوية بالأكاديمية، والتي عرضت فيلمين وثائقيين بنظام ثلاثي الأبعاد أحدهما بعنوان "نجوم الفراعنة" ويروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة وآخر عن الأكاديمية وتاريخ نشأتها وأهدافها وأقسامها وخدماتها، وعقب انتهاء العرض قام الوفد بالتقاط صورة تذكارية مع العاملين بالأكاديمية وبعض طلابها.

كما تجول الوفد داخل أقسام الأكاديمية واستمع إلى شرح واف عن تخصصاتها من كافة الخبراء وأعضاء هيئة التدريس، خاصة التخصصات المتعلقة بعلوم الملاحة والنقل البحري.

وخلال الجولة، أعرب الوفد عن سعادته بهذه الزيارة الهادفة التي عكست ما وصلت إليه مصر من تقدم وتطور في علوم النقل البحري والملاحة، مشيدا بالمستوى العلمي والمهني الأكاديمية وتزويدها بأحدث وسائل العلم والتطور التكنولوجي.

وجدير بالذكر أن الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أنشئت عام 1972 وهي تابعة لجامعة الدول العربية وتهدف إلى التعليم والتدريب وتقديم الأعمال البحثية، كما أن لها عدة فروع في مصر بالقاهرة والإسكندرية وبورسعيد وأسوان، وفرع واحد في سوريا بمدينة اللاذقية.

 

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