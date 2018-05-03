تعطل كرسي الأسنان وغياب أطباء بوحدتين صحيتين في كفر الشيخ

أحال اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، عدداً من الأطباء، بالوحدة الصحية بقرية لاصيفر البلد، لغيابهم حيث أجرى إتصالا هاتفيا بالدكتور محمد أغا، مدير الإدارة الصحية بدسوق، لإحالة الأطباء المتغيبين عن العمل للتحقيق واتخاذ اللازم نحو الملاحظات بالوحدة.

كما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق، الوحدة الصحية بقرية المندورة، مؤكدا أن العمل يسير بالوحدة بشكل جيد، لكن تبين تعطل بكرسي عيادة الأسنان ووجود بعض النواقص بالأدوية، وتم مخاطبة مدير الإدارة لسرعة توفير النواقص من الأدوية وصيانة كرسي الأسنان.