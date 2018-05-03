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الوطن

الشرطة الألمانية تداهم ملجأ للمهاجرين بعد اشتباكات مع 150 طالب لجوء

منذ 26 دقيقة
كتب: وكالات
الشرطة الألمانية تداهم ملجأ للمهاجرين بعد اشتباكات مع 150 طالب لجوء

الشرطة الألمانية

داهمت الشرطة الألمانية ملجأ للمهاجرين، اليوم، شهد قبل 3 أيام اشتباكات بين 150 طالبا للجوء والشرطة، حالت دون ترحيل شاب من توجو يبلغ من العمر 23 عاما.

ورفضت الشرطة أيضا، تقديم تفاصيل عن مداهمة اليوم للملجأ، والتي قالت إنه يأوي نحو 500 طالب لجوء، ومعظم هؤلاء من دول أفريقية مثل نيجيريا وغينيا والكاميرون، كما جاء على وكالة "رويترز" ونقلته عنها وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ودفعت المواجهة، التي وصفتها الشرطة بأنها "شديدة العدوانية والعنف"، بعض الساسة من اليمين المتطرف والمحافظين للقول إن وصول أكثر من 1.6 مليون مهاجر البلاد منذ عام 2014 أدى لانهيار القانون والنظام. 

وأفرجت الشرطة في بلدة إلفانجن بجنوب البلاد، مساء الإثنين، عن الشاب الذي كانت تريد ترحيله والذي قالت وسائل الإعلام إن اسمه يوسف أو، قائلة إنها "تريد تفادي تصعيد".

وخلال الاشتباكات، ضرب طالبو اللجوء سيارات الشرطة بقبضاتهم فألحقوا أضرارا بإحداها، وفتحت السلطات تحقيقا في خرق السلم وغيرها من المخالفات المحتملة لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى. 

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