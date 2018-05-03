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الوطن

كيم جونج أون: التخلص من السلاح النووي أمر ثابت بالنسبة لكوريا الشمالية

منذ 15 دقيقة
كتب: وكالات
كيم جونج أون: التخلص من السلاح النووي أمر ثابت بالنسبة لكوريا الشمالية

كيم جونج أون

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم، إن نزع السلاح النووي أمر ثابت بالنسبة لكوريا الشمالية، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأعلن وانج يي وزير الخارجية الصيني، الذي يزور كوريا الشمالية حاليا، أنه التقى بالزعيم الكوري الشمالي، اليوم.

كما التقى وزير الخارجية الصيني نظيره الكوري الشمالي ري يونج هو، وذلك خلال زيارته التي تأتي بعد قمة تاريخية جمعت بين الزعيم الشمالي ورئيس كوريا الجنوبية. 

وزار كيم جونج أون الصين، نهاية مارس الماضي، وهي الزيارة الأولى لزعيم كوريا الشمالية خارج بلاده منذ توليه السلطة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ووزارة الخارجية الصينية، إن مستشار الدولة الصيني وانج يي اجتمع مع وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج هو في بيونج يانج، أمس، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.

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