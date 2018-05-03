"البنتاجون" يحظر بيع هواتف صينية بسبب مخاوف أمنية

أمرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، المتاجر في القواعد العسكرية الأمريكية، بالتوقف عن بيع اثنين من العلامات التجارية من الهواتف المحمولة، وأجهزة المودم المصنعة في الصين، كونها قد تشكل خطرا أمنيا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، ديف إيستبورن، اليوم، إنه يتم حاليا إزالة منتجات هواوي و"زد. تي. إيه" من سلاسل المتاجر الثلاثة، التي تديرها وزارة الدفاع في جميع أنحاء العالم.

وأضاف إيستبورن، أن جهزى "هواوي" و"زد. تي. إيه" قد تُشكل خطراً غير مقبول على موظفي الوزارة ومعلوماتهم وكذلك رسائلهم.

وصدرت التوجيهات بشأن إزالة أجهزة الهواتف الصينية في 25 أبريل الماضي.

وأوضح أن أعضاء الخدمة يجب أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة التي تشكلها تلك المنتجات.