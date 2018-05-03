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الوطن

"توماس كوك" تدشن رحلة طيران أسبوعية بين بريستول البريطانية والغردقة

منذ 35 دقيقة
كتب: وكالات
"توماس كوك" تدشن رحلة طيران أسبوعية بين بريستول البريطانية والغردقة

شرم الشيخ

قال السفارة البريطانية في القاهرة، إن شركة توماس كوك السياحية دشنت رحلة أسبوعية جديدة بين مدينتي بريستول البريطانية والغردقة.

وأضاف السفارة في بيان اليوم الخميس، أن أول رحلة انطلقت يوم الثلاثاء الماضي من بريستول وعلى متنها أكثر من 200 راكب.

وقال رئيس الخطوط الجوية بالشركة كريستوف ديبوس، إنه تم زيادة عدد المقاعد المتاحة للبيع للسفر إلى مصر بنسبة 14% في جميع أنحاء المملكة المتحدة هذا العام، والمتجهة إلى كل من الغردقة ومرسى علم.

وكانت الخطوط الجوية البريطانية علقت في منتصف 2016، رحلاتها إلى شرم الشيخ لأجل غير مسمى بعد أحداث تحطم الطائرة الروسية في سيناء.

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