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الوطن

أرباح وإيرادات "أديداس" ترتفع في الربع الأول من العام المالي

منذ 18 دقيقة
كتب: وكالات
أرباح وإيرادات "أديداس" ترتفع في الربع الأول من العام المالي

البورصة

ارتفعت أرباح شركة "أديداس" في الربع الأول من العام الجاري بأكثر من التوقعات، فيما زادت إيراداتها بأقل من التقديرات.

وقالت الشركة الألمانية للمنتجات الرياضية، في بيان لها، اليوم، إنها حققت صافي أرباح بقيمة 540 مليون يورو (647.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 456 مليون يورو في الفترة المماثلة من 2017.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى، أن صافي أربح "أديداس" سترتفع عند 510 ملايين يورو.

وأوضحت البيانات أن إجمالي المبيعات شهد زيادة عند 5.54 مليار يورو في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي، مقابل 5.44 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن مبيعاتها في أمريكا الشمالية شهدت ارتفاعا بنحو 21%، بينما زادت بنسبة 26% في الصين.

وتراجع سهم "أديداس" بنحو 1% إلى 205.20 يورو.

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