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الوطن

محافظ البحيرة: 9 مشاريع جديدة بـ3 مليارات جنيه لتوفير 2170 فرصة عمل

منذ 41 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
محافظ البحيرة: 9 مشاريع جديدة بـ3 مليارات جنيه لتوفير 2170 فرصة عمل

المهندسة نادية عبده

أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أن برامج الترويج للفرص والمشروعات الاستثمارية المتاحة بمدن ومراكز المحافظة والمناطق الصناعية، تسير بشكل جيد وخطى مدروسة لجذب الاستثمارات التي تساعد على توفير فرص عمل للشباب وزيادة مصادر الدخل القومي.

جاء ذلك خلال استقبالها اليوم، وفدا من المستثمرين المصريين والأجانب برئاسة المهندس محمد السبع رئيس مجلس إدارة شركة "تاسكو" الدولية للتجارة والخدمات الهندسية العاملة في مجال الطاقة، وتم مناقشة الخطوات الخاصة بالبدء في إنشاء مصنع لتدوير المخلفات على مساحة 23 فدانا بمنطقة الأعصم بمركز الدلنجات بتكنولوجيا ألمانية وباستثمارات أوروبية، تبلغ 108 ملايين يورو، وبطاقة تدوير 1000 طن يوميا من المخلفات، تتيح إنتاج حوالي 25 ميجاوات كل ساعة من الكهرباء، بالإضافة إلى إنتاج الأسمدة ووقود المصانع (RDF).

ووجهت المحافظ، باتخاذ الإجراءات كافة والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لاستخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروع.

وأعلنت محافظ البحيرة، عن موافقة اللجنة العليا للاستثمار في جلستها المنعقدة اليوم، على إقامة 9 مشاريع استثمارية متنوعة تبلغ تكاليفها الاستثمارية الاجمالية 3 مليارات و97 مليون جنيه، وتوفر 2170 فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى العديد من فرص العمل غير المباشرة.

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