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الوطن

"التموين": توحيد أسعار السلع في معارض "أهلا رمضان"

منذ 41 دقيقة
كتب: أحمد غنيم
"التموين": توحيد أسعار السلع في معارض "أهلا رمضان"

التموين :أسعار السلع في معارض " اهلا رمضان" ستكون موحدة

قال محمد سويد المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة استعدت مبكرًا هذا العام، لاستقبال شهر رمضان، موضحًا أن الحكومة بكامل هيئتها تعمل على توفير السلع الأساسية، والسيولة المالية اللازمة لذلك.

وأضاف سويد، في تصريحات صحفية، أن المعرض سيكون مقره الرئيسي بأرض المعارض في مدينة نصر بالقاهرة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وسيبدأ يوم 10 مايو، إضافة إلى معارض رئيسية وفرعية أخرى في كل محافظة.

وأوضح أن المعرض يشارك به كل الشركات المحلية والعالمية العاملة في مصر والمنتجة للزيوت والألبان والجبن والأسماك والدواجن، وكل الأصناف التي تحتاجها الأسرة في شهر رمضان، منوهًا بأن التخفيضات تتراوح بين 15 إلى 20% وفق وعود التجار وقرارات الوزارة لشركاتها.

وأكد أن كل الأسعار في المعارض الرئيسية ستكون موحدة، وفقًا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع الشركات والغرف التجارية، مشيرًا إلى تعهد شركات القطاع الخاص بالبيع بسعر المصنع.

وطمأن المواطنين بتوافر منتجات أكثر من احتياجات شهر رمضان، في كل الشركات، مشيرا إلى عقد الوزارة اتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى للالتزام بالتخفيضات والبيع بنفس أسعار المعرض الرئيسي.

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