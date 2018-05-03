غادة والي: تطوير بنك الدم المركزي بـ10 ملايين جنيه والحلم أصبح حقيقة

افتتحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، وأعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، تطوير بنك الدم المركزي للهلال الأحمر المصري.

وبدأ الاحتفال بعرض فيلم وثائقي استعرض نشأة الهلال الأحمر، ومراحل التطور المختلفة التي مر بها بنك الدم المركزي.

وأعربت والي، في مستهل كلمتها التي ألقتها بمناسبة الافتتاح، عن سعادتها بافتتاح بنك الدم المركزي بعد تطويره قائلة إن الحلم الآن بدء يتحق كما رحبت بالدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، وأعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر وعن تقديرها لجمعية الهلال الأحمر التي تعد من أقدم الجمعيات التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، والتي لها تأثير كبير على الشعب المصري في مجالات مختلفة في كل الأزمات.

وأشادت والي، بالدور الذي يقوم به الهلال الأحمر في تدريب الطلبة المتطوعين، مشيرة إلى أن موارد الهلال الأحمر في ازدياد بسبب حسن الإدارة وترشيد النفقات.

أوضحت والي، أن تكلفة تقدير بنك الدم وصلت إلى 10 ملايين جنيه، وهي من الموارد الذاتية لبنك الدم وليس من موارد الهلال الأحمر، معربة عن تطلعها بأن يتاح الدمج بأقل تكلفة وتوعية الشباب بأهمية وضرورة التبرع بالدم.

وأكدت والي، تقديرها للتطوير الذي شهده بنك الدم حيث إنها تعتبر أن من أهم الإنجازات التي تمت ما بذل في التدريب، ووضع النظم الإدارية والنظم التي تؤكد على فكرة الجودة وحسن الإدارة ومد ساعات العمل وإتاحة الدم لكل المصريين وهو شيىء هام جداً لا يقدر بثمن.

وأشادت الوزيرة بالدكتورة مؤمنة كامل مشيرة إلى أنها تعمل في صمت، مؤكدة أنها سيدة وطنية وحريصة على تحقيق المصلحة العامة.