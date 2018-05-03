"تنظيم الاتصالات": خطة خلال أسبوعين للتعامل مع "الحوت الأزرق"

قال حسام عبدالمولى، ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن لعبة "الحوت الأزرق" ليست إلكترونية تحمل على الأجهزة بدون "سيرفر" معين، ولكن هناك عشرات الطرق المختلفة للولوج إليها.

وأضاف عبد المولى، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الألعاب القاتلة، أن الجهاز القومي ينظم اجتماعات مع شركات الاتصالات لحصر مصادر هذه الألعاب ودراسة كيفية تنفيذ قرار النائب العام الخاص بحجبها، لتحقيق أكبر نسبة من الحجب لها، منوها إلى أن هذه التصورات ستكون جاهزة خلال أسبوعين.

وأشار عبدالمولى، إلى أن وزارة الاتصالات يحكمها قانون يحدد اختصاصات عملها، ومنها أن الجهاز ليس له دخل بالمحتوى المقدم إنما بالخدمة، ولا يتدخل الجهاز في عملية الحجب لأنه لا يمتلك آداة لذلك، وعليه يتم الأمر من خلال شركات الاتصالات التي تملك أدوات فنية تمكنها من هذا.

واختتم حديثه قائلا: "اللعبة متاحة للجميع ورغم القبض على مخترعها إلا أنها غيرت من أسلوب ظهورها في اليوم التالي، واحنا مش بتوع ألعاب ولكننا ندرس كيفية التعامل مع الأمر".