بالصور| شركة "زوتيي" الصينية تقلد سيارة "بورش ماكان"

لا تتوقف الشركات الصينية دائما عن محاولات الإغراء لتقليد تصاميم السيارات الغربية غالية الثمن، حتى قامت شركة "زوتيي" الصينية مؤخرا بتقليد أحدى أشهر السيارات العالمية.

شرعت الشركة المعروفة بتقليد السيارة الرائعة "بورش ماكان" ولكنها تلك المرة ستحمل علامة "هانتينج" والتي تتبع المجموعة التجارية نفسها، وتريد الشركة بالقيام بإنتاج شيء مماثل لإحدى منتجاتها القادمة لجاكوار F-Pace الصين.

وظهرت صور براءات الاختراع التي ظهرت على المواقع الصينية بأن الشركة ستطلق سيارة مقلدة بواجه أمامية F-Pace وخلفيه تجمع بين جاكوار وبورش، فيما سيتم كتابه Hanteng بين المصابيح الخلفية النحيلة.

وتتوقع عدد من وسائل الإعلام الصينية بأن السيارة ستسمى X6 والتي ستقع بين X5 وX7 وهي موديلات مسروق لتصميمها من هيونداي، على أنه سيتم تدشينها بمعرض "شينجدو" للسيارات 2018 والذي سينطلق في 7 سبتمبر.