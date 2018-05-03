الملا عن "كشف إيني الجديد": منطقة الصحراء الغربية تبشر باحتمالات واعدة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن النتائج الإيجابية التي تحققت من قبل في منطقة الصحراء الغربية تبشر باحتمالات واعدة في الفترة المقبلة، باستخدام أحدث التكنولوجيات وطرق الحفر الجديدة، واختبار طبقات في تراكيب جيولوجية أكثر عمقا، مشيرا إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف خاصة مع وجود التسهيلات والبنية الأساسية المتاحة في المنطقة، مع انخفاض تكلفة الإنتاج وارتفاع جودة الزيت الخام المنتج.

جاء ذلك تعقيبا على الكشف البترولي مليحة جنوب غرب، الذي حققته شركة "إيني" الإيطالية في حوض فاغور على مسافة حوالى 103 كيلومترات شمال واحة سيوة بالصحراء الغربية على عمق يقارب 5100 متر، بمعدل اختبار إنتاج أولي 2300 برميل زيت خام يوميا، بدرجة جودة 32، بالإضافة إلى قرابة 400 ألف قدم مكعب يومياً من الغاز المصاحب.

وتابع الملا في بيان له، أمس: "أهمية الكشف ترجع إلى عدة عوامل في مقدمتها النجاح في اختبار طبقات جيولوجية جديدة على أعماق تزيد عن 5 آلاف متر، فضلاً عن أن الكشف يشجع الشركات العالمية العاملة بالمنطقة على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، بتطبيق مفاهيم ونظريات جيولوجية مشابهة، فضلاً عن زيادة التنافسية لمناطق الصحراء الغربية المجاورة التي سيتم طرحها في مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف خلال الفترة المقبلة".