تسجيل الدخول

الوطن

سليم الجبوري: مفوضية الانتخابات البرلمانية العراقية مستقلة

منذ 38 دقيقة
كتب: وكالات
سليم الجبوري: مفوضية الانتخابات البرلمانية العراقية مستقلة

سليم الجبوري

أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم، رفض البرلمان التدخل بعمل مفوضية الانتخابات التشريعية، مشددا على أن المفوضية مؤسسة مستقلة تتبع مجلس النواب من الناحية القانونية.

وقال الجبوري - خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إنه من حق البرلمان عقد جلسة لتقييم عمل مفوضية الانتخابات بعد عملية الاقتراع"، مضيفا أن البرلمان يرفض أي تدخل بعمل المفوضية من أية جهة كانت رسمية أو سياسية؛ لأن السماح بالتدخل سينعكس سلبا على مدى قبول النتائج والتسليم بها.يشار إلى أنه سيتوجه العراقيون إلى مراكز الاقتراع في 12 من الشهر الجاري من أجل اختيار أعضاء مجلس النواب في دورته الرابعة.

أخبار متعلقة

"عبدالعال" لـ"الجبوري": مصر داعمة لوحدة العراق وقضاياه

"عبدالعال" لـ"الجبوري": مصر داعمة لوحدة العراق وقضاياه
مسؤولان: صادرات النفط جنوبل العراق 3.340 مليون برميل يوميا في أبريل

مسؤولان: صادرات النفط جنوبل العراق 3.340 مليون برميل يوميا في أبريل
"ضارب بوش بالجزمة" يترشح للانتخابات في العراق

"ضارب بوش بالجزمة" يترشح للانتخابات في العراق
البدء باستثمار منفذ "طريبيل" الحدودي بين العراق والأردن

البدء باستثمار منفذ "طريبيل" الحدودي بين العراق والأردن
الولايات المتحدة تعيد 3800 قطعة أثرية مهربة إلى العراق

الولايات المتحدة تعيد 3800 قطعة أثرية مهربة إلى العراق

التعليقات

«الخطيب» يضع النقاط فوق الحروف

أحدث الأخبار

الجيوشي: أرقام جلوس طلاب التعليم الفني ستصل مقرات المدارس الأحد المقبل

الجيوشي: أرقام جلوس طلاب التعليم الفني ستصل مقرات المدارس الأحد المقبل

بالصور| اللجنة النقابية بمطار القاهرة تكرم عامليها بمناسبة عيد العمال

بالصور| اللجنة النقابية بمطار القاهرة تكرم عامليها بمناسبة عيد العمال

النباتات لديها "سوشيال ميديا" أيضا: تتواصل عبر إشارات كيميائية

النباتات لديها "سوشيال ميديا" أيضا: تتواصل عبر إشارات كيميائية

نجاح أول عملية لزراعة 3 أعضاء دفعة واحدة: استغرقت 12 ساعة

نجاح أول عملية لزراعة 3 أعضاء دفعة واحدة: استغرقت 12 ساعة

احترس.. الأجهزة الإلكترونية والحيوانات الأليفة "تدمر الرغبة الجنسية"

احترس.. الأجهزة الإلكترونية والحيوانات الأليفة "تدمر الرغبة الجنسية"

اختيارات الوطن

مصر X لوحة: مرحباً بك فى رحاب المحروسة

مصر X لوحة: مرحباً بك فى رحاب المحروسة

بالفيديوI ليفربول آخر فريق هزم ريال مدريد في نهائي "الشامبيونزليج"

بالفيديوI ليفربول آخر فريق هزم ريال مدريد في نهائي "الشامبيونزليج"

«فتاة التحرش»: الشرطة وقفت معايا.. وأهلى تعاطفوا مع المتهم

«فتاة التحرش»: الشرطة وقفت معايا.. وأهلى تعاطفوا مع المتهم

قبل 11 عاما.. حكاية آخر نهائي صعد إليه ليفربول في "تشامبيونز ليج"

قبل 11 عاما.. حكاية آخر نهائي صعد إليه ليفربول في "تشامبيونز ليج"

بروفايل| طارق شوقى.. التعليم فى خطر

بروفايل| طارق شوقى.. التعليم فى خطر

الأكثر قراءة

عاجل