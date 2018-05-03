سليم الجبوري: مفوضية الانتخابات البرلمانية العراقية مستقلة

أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم، رفض البرلمان التدخل بعمل مفوضية الانتخابات التشريعية، مشددا على أن المفوضية مؤسسة مستقلة تتبع مجلس النواب من الناحية القانونية.

وقال الجبوري - خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إنه من حق البرلمان عقد جلسة لتقييم عمل مفوضية الانتخابات بعد عملية الاقتراع"، مضيفا أن البرلمان يرفض أي تدخل بعمل المفوضية من أية جهة كانت رسمية أو سياسية؛ لأن السماح بالتدخل سينعكس سلبا على مدى قبول النتائج والتسليم بها.يشار إلى أنه سيتوجه العراقيون إلى مراكز الاقتراع في 12 من الشهر الجاري من أجل اختيار أعضاء مجلس النواب في دورته الرابعة.