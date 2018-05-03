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الوطن

"عليا الحج السياحي": لا توجد آلية لرصد بيع تأشيرات العمرة بين الشركات

منذ 41 دقيقة
كتب: عبده أبوغنيمة
"عليا الحج السياحي": لا توجد آلية لرصد بيع تأشيرات العمرة بين الشركات

أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج السياحى

قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج السياحي، إن ارتفاع سعر تداول تأشيرة العمرة بين الشركات خلال شهر رمضان  ليس له ما يبرره، خاصة أن الكوتة المخصصة لكل شركة والتي تبلغ 135 تأشيرة كافية على حد وصفه.

وأضاف إبراهيم لـ"الوطن"، أنه لا توجد آلية لرصد تداول بيع التأشيرات بين الشركات أو وقفها، مشيرا إلى عدم موافقة الجهة الإدارية على استخدام فائض تأشيرات رجب وشعبان خلال رمضان، منوها إلى توقيع عقوبات على الشركات التي تحاول مخالفة الضوابط المنظمة للعمرة، واستخدام حصة رجب وشعبان خلال شهر الصوم.

وكانت وزارة السياحة قد خصصت 100 ألف تأشيرة عمرة، للمواطنين المصريين خلال شهر رمضان.

 

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