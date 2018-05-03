تكريم "عكاشة" و"فتح الباب" في مؤتمر اليوم الواحد بثقافة بنها

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مؤتمر اليوم الواحد بعنوان "تأثيرات الجغرافيا على مبدعي القليوبية" الذي ترأسه الدكتور سيد ضيف الله وتولى أمانته الدكتور عبدالباقي السيد، وذلك بقصر ثقافة بنها.

ومن جانبه عبر الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة، عن دعمه الكامل للقائمين على العمل الثقافي، مؤكدًا أهمية التوصيات التي ستصدر من جانب المشاركين فيه.

وأشادت إجلال عامر رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي بالجهد المبذول من القائمين على قصر ثقافة بنها في إخراج المؤتمر بالشكل المناسب.

وفي كلمته قدم الأديب فؤاد مرسي مدير عام فرع ثقافة القليوبية رسائل شكر للقامات التاريخية، العلمية والأدبية، التي أنجبتهم أرض محافظة القليوبية، كما تحدث عن البيئة وجغرافيا المكان، حيث أشار إلى أن المكان قضية كبرى لها سحر عظيم يجذب إليه أقلام الأدباء، كما قام بتدشين حملة "بأيدين أولادها.. نبني أمجادها" وهي حملة تهدف إلى إعلاء قيمة المكان، مستشهداً بما قام به العاملين بقصر ثقافة بهتيم من إعادة رفع كفاءة القصر.

وفي الختام كرم الدكتور أحمد عواض القاص محمد عكاشة وتسلمها عنه الشاعر مجدي أبوالخير، إلى جانب تكريم اسم الشاعر الراحل صلاح فتح الباب وتسلمها الشاعر سعيد الصاوي.