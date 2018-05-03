نقيب المعلمين: التمريض أهم المهن وأصحابها بمثابة الرسل

شارك خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد النقابات المهنية في الحفل الذي أقامته نقابة التمريض، برئاسة كوثر محمود بالقاعة الكبرى بالمجلس القومي للمرأة، وبحضور الدكتور محمد شوقي نائب وزير الصحة، والدكتورة أروى عباس مستشار التمريض بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور مجدي مرشد رئيس لحنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورة أحلام حنفي رئيس لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، والدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين، والدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي.

وفي خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أكد نقيب المعلمين، أن مهنة التمريض من أهم المهن في العالم فأصحابها بمثابة الرسل المرسلة للشفاء والمحبة والسلم عبر العالم، موضحًا أن هناك أمثلة رائعة في البذل والعطاء استحقت إشادة العالم أجمع تقديرًا لجهدهم ودورهم الاجتماعي والإنساني ليستحقوا عن جدارة لقب "ملائكة الرحمة" موجهًا الشكر والتقدير للدكتورة كوثر الشافعي على إخلاصها وتميزها فيما تقوم به من عمل.

ومن جانبها أعربت كوثر الشافعي عن تقديرها للعمل المميز الذي يقوم به كل ممرض وممرضة على أرض مصر، لافتةً إلى أن مهنة التمريض مهنة شاقة للغاية تتطلب تعاطف حقيقي والتزام كامل وقدرة على العمل لساعات طويلة، مشيرةً إلى أن الكثير من الممرضات تعرضن لمشاكل أسرية جراء التضحية بأوقاتهن مع عائلاتهن لصالح المرضى، مشيدةً بنكران الذات والتضحيات الشخصية لأصحاب تلك المهنة في مصر والتي جعلت منهم مصدر فخر للكثيرين حول العالم.

ووجه الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وأمين عام ائتلاف دعم مصر الشكر لنقيبة التمريض لكونها تجمع بيني وظيفة نقيبة الممرضين بالإضافة إلى العمل التنفيذي بوزارة الصحة وتتنقل بينهما باحترافية كبيرة بين مدافع عن حقوق تلك الفئة بشراسة أمام الحكومة وبين مقدماً للخدمة من داخل وزارة الصحة لافتاً إلى أن المرأة المصرية قبل أن تمتهن مهنة التمريض فهي ممرضة لوالديها ولزوجها ولأولادها وهي المحرك والدافع للمجتمع المصري ككل وأعرب فتحي ندا نقيب الرياضيين وعضو مجلس النواب عن اعتزازه بمهنة التمريض واصفاً إياها بزهرة اتحاد النقابات المهنية موجهاً التحية لجميع العاملين بتلك المهنة.

وفي سياق متصل قال الدكتور سامي سعد أن مهنة التمريض من لا يقدرها لا يُقدر في مصر مطالباً السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل لقاء بأصحاب تلك المهنة للارتقاء بها موجهاً الشكر لخلف الزناتي رئيس اتحاد النقابات المهنية على رعايته ووقوفه بجانب أصحاب تلك المهنة.ونقلت الدكتورة أحلام حنفي شكر وتقدير الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي واعتذارها عن عدم الحضور واصفةً الممرضات بأنهن لآلئ مكنونة مشيدةً بالتعاون البناء بين المجلس القومي للمرأة ونقابة التمريض.