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الوطن

قمة كوريا الشمالية تؤجل زيارة نائب الرئيس الأمريكي للبرازيل

منذ 22 دقيقة
كتب: وكالات
قمة كوريا الشمالية تؤجل زيارة نائب الرئيس الأمريكي للبرازيل

زعماء الكوريتين

قرر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، تأجيل زيارته التي كانت من المخطط أن يقوم بها إلى البرازيل الشهر الجاري، جراء مواصلة إعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقمة التاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن مكتب بنس اليوم أن الزيارة كان من المُزمع إجراؤها نهاية الشهر الجاري، ولكن التأجيل جاء بغرض منع سحب موارد الأمن القومي الأمريكي بعيدًا عن القمة المرتقبة.

وأكد أن بقاء بنس في الولايات المتحدة سيمكنه من دعم الرئيس وفريق الأمن القومي مع اقتراب القمة مع كوريا الشمالية.

ولم يعلن ترامب بعد عن موعد أو مكان للقمة، لكنه قال إنه يفضل عقد الاجتماع في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

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