رحيل الفنانة الشعبية جمالات شيحة عن عمر ناهز 85 عاما

رحلت منذ قليل، الفنانة جمالات شيحة، إحدى رائدات الفن الشعبي في مصر، عن عمر ناهز 85 عامًا إثر أزمة صحية مفاجئة.

ومن المقرر أن يُدفن الجثمان فى مقابر العائلة بمنطقة السيدة عائشة وسيقام العزاء غدًا في شارع المطار بمنطقة إمبابة، حيث كانت تسكن الفنانة.

جمالات شيحة، واحدة من أشهر المغنيات الشعبيات في مصر ودخلت المجال الفني وهي في السادسة عشرة من عمرها بعدما اكتشفها الفنان الراحل زكريا الحجاوي، أحد رواد الفن الشعبي المصري.

وقدمت أغاني ومواويل شعبية شهيرة من بينها "على ورق الفل دلعني"، و"أنا شرقاوية"، و"رسينى يا ساقية عذاب" وغيرها من الأغاني التي ستظل عالقة في أذهان الصغير قبل الكبير.