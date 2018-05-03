قتيلان في تفجير قرب مقر منظمة إنسانية بإدلب السورية

قتل شخصان على الأقل في تفجير سيارة مفخخة اليوم، أمام مقر منظمة "إنترناشول ريسيكو كوميتي" في شمال غرب سوريا، وفق ما نقلت المنظمة الإنسانية التي خسرت أحد موظفيها.

ووقع الاعتداء في بلدة الدانا في محافظة إدلب التي يسيطر على القسم الأكبر منها جهاديو هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة" سابقا إضافة إلى فصائل معارضة أخرى.

وقالت المنظمة التي مقرها في نيويورك في بيان، أنها خسرت حارسا أمنيا يدعى عبدالقادر سعيد في "هجوم بسيارة مفخخة خارج مقر المنظمة التي كانت تقدم المساعدة إلى نازحين سوريين في الدانا"، ولم تكشف المنظمة أي معلومات عن القتيل الآخر.

ويتحدر سعيد من مدينة حلب في شمال سوريا. وأوضحت المنظمة أنه "نزح بدوره جراء النزاع في سوريا وكان يعمل لحساب المنظمة منذ 2015"، لافتة الى انه متزوج واب لاربعة اطفال.

وذكرت بـ"الاخطار الكبرى" التي يتعرض لها العاملون الانسانيون في سوريا مشددة على وجوب عدم استهدافهم.

وشهدت مدينة ادلب ومحافظتها في الاشهر الاخيرة انفجارات عدة مجهولة المصدر، علما بانها تتعرض ايضا لغارات يشنها الطيران السوري وحلفاؤه الروس.