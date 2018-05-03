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الوطن

مواطن أقصرى يطلق على ابنته اسم «مكة» دعماً لـ«محمد صلاح»

اليوم PM 08:45
كتب: محمد عبداللطيف الصغير

من النسخة الورقية

العدد : 2196

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مواطن أقصرى يطلق على ابنته اسم «مكة» دعماً لـ«محمد صلاح»

الأب محمد صلاح وابنته «مكة»

أطلق شاب يدعى محمد صلاح من محافظة الأقصر اسم «مكة» على مولودته الأولى دعماً لنجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر محمد صلاح الذى لديه ابنة وحيدة اسمها «مكة».

وقال محمد صلاح، الذى يسكن فى منطقة الكرنك بالأقصر، إنه يعشق اللاعب محمد صلاح منذ أن كان يلعب لفريق المقاولون العرب، مشيراً إلى أنه كان يتابع مبارياته مع بازل وتشيلسى وفورنتينا وروما وأخيراً مع ليفربول، وأنه قرر أن يطلق اسم «مكة» على مولودته كنوع من الدعم لـ«صلاح» فى مشكلته الأخيرة مع اتحاد الكرة ودعماً وتشجيعاً له فى مسيرته الكروية فى أوروبا.

«صلاح» صاحب الـ29 عاماً، يعمل مندوب مبيعات فى الأقصر ويحاول إنجاز عمله سريعاً فى الأوقات التى يلعب فيها محمد صلاح حتى يتابع مبارياته، مشيراً إلى أن حصوله على لقب أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى ووصوله مع ليفربول لنهائى دورى أبطال أوروبا إنجاز كبير يشرّف كل مصرى وعربى: «إنجازات محمد صلاح كثيرة، فهو أسهم فى تأهل مصر لبطولة كأس العالم وحصل على لقب هداف الدورى الإنجليزى، وينافس حالياً على الحذاء الذهبى كأفضل لاعب فى العالم، كل ذلك كان كفيلاً بأن يكون فخراً لمصر والعرب».

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