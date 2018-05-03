الشعراوي: يجب أن تكون مراكز الشباب منارة إشعاع لتفريخ المتميزين

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، الدعم المالي لأنشطة مركز الشباب بقرية الخيارية مركز المنصورة، بمبلغ 5 آلاف جنيه، بجانب أطقم رياضية لفريق كرة القدم بالمركز.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، احتفالية افتتاح أعمال التطوير الجديدة بمركز شباب القرية تحت شعار "لا للإرهاب .. لا للمخدرات"، والتي بلغت تكلفتها ما يقرب من 1.5 مليون جنيه، وأبرزها تنفيذ ملعب كرة قدم سباعي، جرى تنجيله بالنجيل الصناعي وتزويده بحديقة للأطفال.

وأشار الشعراوي، لضرورة أن تكون مراكز الشباب على مستوى المحافظة وبجميع المحافظات مراكز إشعاع رياضي وثقافي واجتماعي لتفريخ المتميزين والموهوبين في كافة الألعاب الرياضية، مؤكدًا أهمية الدور الكبير الذي يمكن أن ينفذه مراكز الشباب لتكون حائط الصد المنيع ضد التطرف والإرهاب ومقاومة الإدمان.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن أساس ممارسة الرياضة بشكل عام هو المنافسة الشريفة وقبول الآخر وقبول الهزيمة بروح رياضية متسامحة كما نفرح بالفوز، مؤكداً أن هذا المبدأ كفيل بمقاومه التطرف وسد منابع الإرهاب لدى الشباب.

ووجه المحافظ، بضرورة تنظيم مسابقات رياضية بين مراكز الشباب وبعضها لدعم روح المنافسة وخلق قاعدة رياضية في كافة الأنشطة الرياضية تساهم في اكتشاف المواهب، وأهمية توسيع قاعدة الاستفادة من جميع مراكز الشباب خاصة في الألعاب الفردية التي تتيح المشاركة والتمثيل في المسابقات الدولية.

وأشار الشعراوي إلى أن الدولة على مدار أربعة سنوات نفذت العديد من المشروعات الكبرى في جميع مجالات قطاعات المرافق والخدمات في مقدمتها الطرق والكباري والمدارس ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة وغيرها، مضيفا بان قريه الخيارية والقرى المجاورة على الطريق ستنعم بنتائج الانتهاء من المشروع الكبير الذى يتم تنفيذه في قطاع الطرق لازدواج طريق دمياط الشرقي بتكلفه تصل إلى 400 مليون جنيه.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل أجهزتها في المحافظة حريصة على تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين في المراكز والمدن والقروى والعزب.

وفى نهاية الاحتفالية شهد المحافظ، المباراة الودية التي أقيمت على الملعب الجديد بمركز الشباب بين فريقي منتخب الأندية وفريق الخيارية لكرة القدم.

وقدم رئيس مجلس إدارة مركز الشباب، درع المركز لمحافظ الدقهلية، تقديراً لجهوده في دعم الرياضة والرياضيين بشكل عام، ورعايته ومساندته لمشروعات التطوير والدعم لمركز شباب الخيارية.

حضر الافتتاح رمضان شوربة، وكيل وزاره الشباب والرياضة، اللواء أحمد رأفت رئيس مركز ومدينة المنصورة، عدد من نواب البرلمان بالمحافظة، جمع كبير من جماهير القرية والشخصيات العامة بها.