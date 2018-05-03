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الوطن

ضابط سوداني بالتحالف: باقون باليمن حتى تحقيق أهدافنا

منذ 44 دقيقة
كتب: الوطن
ضابط سوداني بالتحالف: باقون باليمن حتى تحقيق أهدافنا

صورة أرشيفية

أكد ضابط سوداني كبير في التحالف العربي، الخميس، أن قوات بلاده المشاركة في العمليات العسكرية لاستعادة الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ستبقى موجودة حتى تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله.

وفي مقابلة مع "سكاي نيوز "، قال ضابط ارتباط القوات السودانية في التحالف العربي العميد الركن الأمين يوسف إبراهيم: "أوكد أن القوات السودانية موجودة في الميدان، وتقاتل بشراسة حتى هذه اللحظة، والهدف الذي أتينا من أجله سنحققه مع إخواننا في الشرعية والتحالف."

وأضاف العميد الركن أن القوات السودانية "حققت نجاحات أثلجت صدور الجميع من قوات التحالف، وفي صدد حسم المعركة بشكل نهائي".

وتأتي هذه التصريحات، في وقت أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع السوداني أن الخرطوم تقيم مشاركتها في العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن.

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