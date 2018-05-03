تنفيذ 12 قرار غلق لنشاطات تجارية مخالفة للتراخيص في الغردقة

شنت شرطة مرافق البحر الأحمر، بقيادة المقدم محمد حمدي، رئيس قسم المرافق، يعاونه الرائد عبدالله المصري، وكيل القسم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، حملة لمراجعة ترخيص المحال والمنشآت التجارية، ورفع حالات إشغال الطريق، للتأكد من تراخيص المنشآت التجارية، وتركيب منظومة الكاميرات.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 12 قرار غلق لنشاطات تجارية مختلفة منها معرض موبيليات وكافيهات ، لمخالفتها شروط التراخيص بمنطقة حي شمال، كما جرى رفع عدد 60 حالة إشغال طريق، وتحرير 40 محضر لمنشآت بدون تراخيص، كما تم ضبط 20 بائع متجول.

جاءت الحملة بناء على تعليمات اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر.