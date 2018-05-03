وزير الرياضة: مصر غير جاهزة لاستضافة كأس العالم.."ولا حتى بعد 15 سنة"

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن مصر غير جاهزة لاستضافة بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي "الفيفا" أصدر قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم من 32 فريقا إلى 48 فريق، ابتداءً من كأس العالم 2026.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "دي إم سي": "مصر غير جاهزة لاستضافة كأس العالم ولا حتى كمان 15 سنة، لازم يكون فيه 12 ستاد مجهزين تجهيز نفس المواصفات اللي الفيفا طلباه، ويكون فيه مطار دولي في المدينة التي بها الاستاد".

وأشار إلى أنه يشترط توافر فنادق بنجوم مختلفة حول الاستاد كي يتمكن اللاعبين والجماهير أيضًا من الإقامة، موضحًا أن كأس العالم يتوقف أيضًا على الأمن وسهولة المرور والانتقال من مكان لآخر.