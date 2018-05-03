تسجيل الدخول

الوطن

وزير الرياضة: مصر غير جاهزة لاستضافة كأس العالم.."ولا حتى بعد 15 سنة"

منذ 13 دقيقة
كتب: محمود البدوي
وزير الرياضة: مصر غير جاهزة لاستضافة كأس العالم.."ولا حتى بعد 15 سنة"

خالد عبد العزيز

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن مصر غير جاهزة لاستضافة بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي "الفيفا" أصدر قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم من 32 فريقا إلى 48 فريق، ابتداءً من كأس العالم 2026.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "دي إم سي": "مصر غير جاهزة لاستضافة كأس العالم ولا حتى كمان 15 سنة، لازم يكون فيه 12 ستاد مجهزين تجهيز نفس المواصفات اللي الفيفا طلباه، ويكون فيه مطار دولي في المدينة التي بها الاستاد".

وأشار إلى أنه يشترط توافر فنادق بنجوم مختلفة حول الاستاد كي يتمكن اللاعبين والجماهير أيضًا من الإقامة، موضحًا أن كأس العالم يتوقف أيضًا على الأمن وسهولة المرور والانتقال من مكان لآخر.

أخبار متعلقة

خالد عبد العزيز يتفقد المدينة الرياضية بحي الضواحي في بورسعيد

خالد عبد العزيز يتفقد المدينة الرياضية بحي الضواحي في بورسعيد
خالد عبد العزيز يوجه بإنشاء أسوار بمحيط مراكز شباب دمياط

خالد عبد العزيز يوجه بإنشاء أسوار بمحيط مراكز شباب دمياط
خالد عبد العزيز: هناك محاولات لنقل كأس العالم على التلفزيون الأرضي

خالد عبد العزيز: هناك محاولات لنقل كأس العالم على التلفزيون الأرضي
خالد عبد العزيز: مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات مبهرة

خالد عبد العزيز: مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات مبهرة
الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز

التعليقات

«الخطيب» يضع النقاط فوق الحروف

أحدث الأخبار

"الحوت الأزرق" يتحدى "الوردي".. من المنتصر؟

"الحوت الأزرق" يتحدى "الوردي".. من المنتصر؟

تنفيذ 12 قرار غلق لنشاطات تجارية مخالفة للتراخيص في الغردقة

تنفيذ 12 قرار غلق لنشاطات تجارية مخالفة للتراخيص في الغردقة

إطلاق اسم الشهيد المقدم أحمد حسين على أحد شوارع مركز شربين

إطلاق اسم الشهيد المقدم أحمد حسين على أحد شوارع مركز شربين

"مصر للطيران" تقدم تذاكر مجانية ضمن العروض الترويجية حتى 13 مايو

"مصر للطيران" تقدم تذاكر مجانية ضمن العروض الترويجية حتى 13 مايو

خالد عبد العزيز: ستاد القاهرة مجهز لاستضافة جميع البطولات الدولية

خالد عبد العزيز: ستاد القاهرة مجهز لاستضافة جميع البطولات الدولية

اختيارات الوطن

أحمد عنتر يكتب: «فيها حاجة حلوة»

أحمد عنتر يكتب: «فيها حاجة حلوة»

ماريان سعيد تكتب: الشغف.. لا الإحباط

ماريان سعيد تكتب: الشغف.. لا الإحباط

هيثم هلال يكتب: ..وأولئك «ناسه»

هيثم هلال يكتب: ..وأولئك «ناسه»

مها طايع تكتب: حلمى الأول

مها طايع تكتب: حلمى الأول

رحاب عبدالراضى تكتب: «انطوائية» تحب الحياة

رحاب عبدالراضى تكتب: «انطوائية» تحب الحياة

الأكثر قراءة

عاجل