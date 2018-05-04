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الوطن

مدير أمن البحر الأحمر يجري حركة تنقلات داخلية لعدد من ضباط المديرية

منذ 52 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
مدير أمن البحر الأحمر يجري حركة تنقلات داخلية لعدد من ضباط المديرية

ارشيفية

أجرى اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، حركة تنقلات محدودة بين ضباط إدارات المديرية المختلفة، حيث نقل العقيد علاء صابر من قسم تأمين المناطق السياحية إلى مفتش مباحث قسم ثاني الغردقة، كما نقل العقيد هاني عبدالصمد مفتش مباحث ثان الغردقة لإدارة تأمين المناطق السياحية.

وشملت الحركة نقل العقيد عمر حسن من قسم التحقيقات والشكاوى إلى قسم الإدارة المالية بالمديرية، والمقدم محمد حسن من قسم شؤون الأفراد إلى قسم الأسلحة والذخيرة، والمقدم السعيد طه من قسم أول الغردقة إلى إدارة مرور البحر الأحمر، والمقدم محمد حسين من قسم شؤون الخدمة إلى شؤون الأفراد والرائد أحمد خليفة من قسم الأسلحة إلى المرور، والرائد مجاهد السيد من قسم غارب إلى قسم ثاني الغردقة.

وشملت الحركة نقل النقيب دكتور خالد نور من إدارة النجدة بالغردقة إلى إدارة المرور، والنقيب عمرو حسين من النجدة إلى قسم المناطق السياحية، والنقيب سيد كرم من قسم  المناطق السياحية إلى المرور، والملازم أول عبدالله إبراهيم من قسم ثاني إلى قسم المالية.

كما شملت نقل العقيد شريف عبدالمجيد إلى إدارة البحث والرائد كريم عزت مفتش لمباحث الشلاتين، والرائد محمد كمال إلى قسم المرافق، والرائد محمد ممدوح إلى قسم حلايب والرائد وائل الكاشف إلى قسم ثاني الغردقة، والنقيب كريم عبدالباسط إلى قسم البحوث، والنقيب فادي مجدي إلى قسم ثاني الغردقة والملازم أول إسلام عفيفي إلى قسم أول الغردقة، ونقل العقيد دكتور الوليد المهندس من قسم المناطق السياحية إلى قسم التحقيقات والشكاوى بالمديرية.

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