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الوطن

هبة عبدالغني تكشف كواليس مسلسل "الأب الروحي"

منذ 51 دقيقة
كتب: محمود البدوي
هبة عبدالغني تكشف كواليس مسلسل "الأب الروحي"

هبة عبد الغني

أعربت الفنانة هبة عبدالغني، عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي.

وكشفت عن دورها وكواليس العمل مع النجم أحمد عبدالعزيز وسوسن بدر، وذلك خلال حوارها في برنامج "لسه فاكر"، مع الإعلامية يارا الجندي، على شبكة "نجوم إف إم".

وقالت "عبد الغني": "شكلي في العمل وقصة شعري لها قصة، فأنا بشكل عام ودائما أقص شعري ولا أتركه طويلا وشعري كيرلي ومن وأنا في ابتدائي كنت دائما أميل لقصه ولكن أن أزيل شعري بماكينة أول مرة أعملها في العمل".

وأشارت إلى أن هذا العمل استقطب جمهور من نوع مختلف، وكان من الجيد لها أن تقترب لهذا النوع من الجمهور، موضحة أن جمهور المسلسل واعي جدا وتجد أحيانا الجمهور على السوشيال ميديا يبتكرون سكريبت للعمل من كثرة حبهم للمسلسل ويربطون الأحداث سويا.

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