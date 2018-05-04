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الوطن

وزيرة التخطيط: جارٍ إنشاء مراكز خدمات للمواطنين عن طريق الهاتف

منذ 43 دقيقة
كتب: محمود البدوي
وزيرة التخطيط: جارٍ إنشاء مراكز خدمات للمواطنين عن طريق الهاتف

هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه جارٍ إنشاء مراكز خدمات للمواطنين يكون التعامل خلالها بالهواتف المحمولة، حيث انتهوا بالفعل من تأسيس مراكز خدمات المواطنين في بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، حيث تهتم تلك المراكز بإنجاز طلبات المواطنين فيما يتعلق بالمحليات.

وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر النهاردة"، مع الإعلامية رشا نبيل، على قناة "الأولى" الفضائية، أن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين يُعد هدف الدولة بأكملها، مؤكدة أن الهدف من هذا التطبيق هو تقليل الفساد.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق 8 خدمات على الهاتف المحمول الأندوريد في السويس والإسماعيلية منهم معاينة عقار آيل للسقوط وتجديد رخصة تشغيل محل صناعي وتجاري، وسيتم ضم مجموعة جديدة من المحافظات كل 3 شهور.

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