هاني البحيري يخطف الأنظار بمهرجان الموضة الأسباني العربي

خطف مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، أنظار حضور مهرجان الموضة الأسباني العربي المقام بمدينة مدريد الأسبانية، بمجموعة مميزة من أجمل ما صمم، لتخرج بعدها صيحات الحضور وتصفيقهم، لأول مصري يشارك في أسبوع الموضة الأسباني للموضة العربية والشرقية والذي يقام تحت رعاية وزارت الثقافة والسياحة والصناعة الأسبانية.

المهرجان الذي أقيم داخل ستاذ سانتيجو بيرنابيو الأسباني معقل الفريق الملكي "ريال مدريد" وبحضور الأميرة كريستينا شقيقة ملك أسبانيا وعدد كبير من مشاهير العالم.

وقدم البحيري مجموعة مميزة من أزياء ملكات مصر القديمة "نفرتيتي" و"كليوباترا" و"حتشبسوت" والذي من المقرر أن يحظى باهتمام كبير من محبي الحضارة المصرية الفرعونية بالإضافة إلى "ديفيليه" لأحدث سوارريهات وفساتين الزفاف لعام 2018.

يعد هاني البحيري سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال أفريقيا و شارك مؤخرا بأسبوع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن، بالإضافة إلى مشاركته كأول مصمم أزياء مصري في أسبوع الموضة بكازاخستان وانفراده بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم والذي أثبت من خلاله قدرة صناعة الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.