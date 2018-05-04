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الوطن

"الأرصاد": انكسار درجات الحرارة بداية من الغد

اليوم AM 03:41
كتب: شريف سليمان
"الأرصاد": انكسار درجات الحرارة بداية من الغد

الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة سيكون شديد الحرارة، لافتًا إلى أنه بداية من غد السبت، ستشهد درجات الحرارة انكسارا ملحوظًا بحوالي 5 درجات، على أن تصبح 30 درجة يوم الأحد المقبل.

وشدد رئيس هيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أنه في القريب العاجل سيتم إرسال قانون يجرم الحديث عن الطقس من قِبل غير المتخصصين لرئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل لعرضه على البرلمان. 

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