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الوطن

بالفيديو| برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب "مونديال اليد"

اليوم AM 06:55
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب "مونديال اليد"

الدكتور محمد فؤاد

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجهًا لكل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، بسبب توقيعهم على قرض أجنبي بقيمة 1.8 مليار جنيه لإنشاء 3 صالات مغطاة ضمن تجهيزات الحكومة استعدادًا لاستضافة مصر مونديال اليد في عام 2021.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دريم"، الذي تقدمه الإعلامية منة فاروق، عبر فضائية "دريم"، أنه يجب النظر إلى ما يتم إنفاقه، والـ3 صالات المزمع إنشاؤهم بأموال القرض، ستُبنى في مناطق بها صالات مغطاة أيضًا. 

وتابع: "هل الصالات دي ليها لازمة، وهل الصالات هتستخدم بعد البطولة؟! وتكلفة الصيانة بتاعتها هتكون مكلفة؟!". 

 

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