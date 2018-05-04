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الوطن

20 مايو.. القرعة العلنية لمستحقي محلات الملابس المستعملة ببورسعيد

اليوم AM 08:42
كتب: هبه صبيح
20 مايو.. القرعة العلنية لمستحقي محلات الملابس المستعملة ببورسعيد

سوق البالة القديم

قررت محافظة بورسعيد إجراء القرعة العلنية يوم 20 مايو المقبلة للمستحقين من شاغلي محلات سوق البالة بحي العرب بعد استكمال اللجنة المشكلة لحصر المستحقين لهذه المحلات واستبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط والضوابط وأبرزها أن يكون الحاصل على وحدة بديلة من أبناء بورسعيد، وأن لايكون من العاملين بالحكومة، وكذلك عدم منح أصحاب المحلات المغلقة أو المحلات المستخدمة لأغراض غير المصرح بها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص المحافظة على تطوير مدينة بورسعيد بشكل حضاري، وإنهاء جميع التجمعات العشوائية التجارية أسوه بما تم في عشوائيات الإسكان كخطوة على طريق استرداد بورسعيد لمكانتها، وتكون لؤلؤة مدن البحر المتوسط، ووضع مخطط لتكون المنطقة الجديدة التي سيتم نقل محلات بيع الملابس المستعملة إليها منطقة حضارية متطورة وستكون جاذبة للمستهلكين بشكلها الحضاري.

وتؤكد المحافظة حرصها على مساعدة أبناء بورسعيد وفتح سبل العمل الشريف أمامهم من خلال منظومة متطورة، وتهيب بالجميع عدم الانسياق إلى أي تيارات تحاول إبراز صورة غير حقيقية لما تستهدفه المحافظة والتي تترجم أعمالها من خلال مشروعات على أرض الواقع أمام أعين الجميع.

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