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الوطن

"زراعة شمال سيناء": تحديد 20 ألف فدان ببئر العبد لتوزيعها على المضارين

اليوم AM 09:45
كتب: محمد مقلد
"زراعة شمال سيناء": تحديد 20 ألف فدان ببئر العبد لتوزيعها على المضارين

مديرية الزراعة بشمال سيناء

أعلنت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة شمال سيناء، أنه تم تجريف جميع الأراضي الزراعية في مدينتي رفح والشيخ زويد، بالإضافة إلى مدينة العريش مع الإبقاء على ما يقرب من 10% فقط منها.

وأكد الدكتور عاطف عبيد مدير عام الزراعة بشمال سيناء، أنه خسارة محصول الزيتون لهذا العام وصلت إلى نسبة 80% منه، وذلك بعد تجريف الأراضي الزراعية والتي تصل إلى ما يقرب من 25 ألف فدان مزروعة بالزيتون، لافتا إلى أنه لم يتبق بالعريش إلا 5 آلاف فدان فقط منزرعة بالزيتون.

وأضاف عبيد في تصريحات إعلامية عنه، أنه سيتم تعويض أصحاب الأراضي الزراعية التي تم تجريفها في رفح والشيخ زويد والعريش بأراض أخرى في مدينة بئر العبد، بعدما تم تحديد 20 ألف فدان بمركز بئر العبد سيتم تشكيل لجنة لها لتحديد المساحات بها وتوزيعها على المتضررين بسبب الظروف الأمنية.

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