طبال يشعل النار في جسده بسبب خلافات مع زوجته بسوهاج

أصيب طبال بحروق بنسبة 80% عقب إشعال النيران في جسده بدائرة مركز المراغة بسوهاج بسبب خلافات مع زوجته.

وقال بيان أمني، إن اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز المراغة بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول (ياسين.أ - 17 عاما - طبال - مقيم ناحية الوقدة) دائرة المركز مصابا بحروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاثة بنسبة 80%، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

بالانتقال والفحص وسؤال والده (البدري.س.ع – 66 عاما - عامل) ويقيم بذات الناحية قرر قيام نجله بإشعال النيران بنفسه ما نتج عنه إصابته بسبب خلافات زوجية، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1841 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة.