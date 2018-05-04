"أزهر أسيوط" تحتفل بتخريج الدفعة 20 لكلية العلوم

نظمت كلية العلوم بجامعة أسيوط حفل تخريج الدفعة 20 لقسم علم الحيوان الخاص بالكلية وذلك بقاعة "ميراج" بنادي نقابة التجاريين بوسط مدينة أسيوط تحت رعاية الدكتور أسامة محمد عبد الرؤف، نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، والدكتور عبد الحليم مصطفى عميد كلية العلوم بأسيوط.

حضر الحفل الدكتور عبدالباسط محمد أحمد، رئيس قسم علم الحيوان الخاص، والدكتور علاء جاد الكريم، والدكتور مصطفى سرحان، والدكتور علاء مصطفى البيطار، والدكتور محمد إبراهيم مخيمر، والدكتور الدوشي عبدالكريم مهدي، والدكتور ناصر عبدالساتر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بالكلية، وعدد من طلاب الكلية، وأولياء الأمور.

وتضمن الحفل فقرات فنية، ومسرحية وحفلات إنشاد ديني.

وفي نهاية الحفل وزع الدكتور عبدالباسط محمد أحمد رئيس القسم بالكلية الدروع وشهادات التقدير على الطلاب المتفوقين.