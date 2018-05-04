ضبط تاجر خردة بتهمة حيازة وبيع "مهمات" مسروقة من السكة الحديد بالبحيرة

ألقت أجهزة الأمن بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير الأمن، اليوم، القبض على تاجر خردة برشيد بحوزته مسروقات السكة الحديد.

ووردت معلومات لضباط مباحث الإدارة العامة لشرطة للنقل والمواصلات، مفادها قيام "إبراهيم.م" 45 عامًا، تاجر خردة ومقيم برشيد، بعرض "مهمات" خاصة بالسكة الحديد للبيع.

وبتقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية من ضباط مباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة رشيد، أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته 78 وردة تثبيت فلنكات، و11 فرملة، و40 مسمار تثبيت فلنكات، و2 رأس فلنكة حديد، وقاعدة حديد لتثبيت الفلنكات، و2 خطاف جرار، وقطعة قضيب حديدية طولها 20 سم خاصة بمهمات السكة الحديد.

وبمواجهته اعترف بتحصله على المهمات من عمله فى جمع وبيع وتجارة الخردة، وأكد علمه بأن تلك المضبوطات من متحصلات سرقات لمهمات السكة الحديد.

وحُرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.