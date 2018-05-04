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الوطن

عز الدين فرغل: الجمعيات الأهلية بالقاهرة توفر 250 ألف شنطة رمضانية

منذ 53 دقيقة
كتب: وائل فايز
عز الدين فرغل: الجمعيات الأهلية بالقاهرة توفر 250 ألف شنطة رمضانية

محافظ القاهرة

أشاد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، بدور الجمعيات الأهلية النشطة في تحقيق التكافل الاجتماعي للمواطنين، وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم في كافة المجالات، كمساندة إيجابية للأجهزة التنفيذية، للارتقاء بمستوى المواطنين اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، وخاصة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل بالمناطق الأكثر احتياجا.

وأعلن عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة، عن نجاح مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية في توفير أكثر من 250 ألف شنطة رمضان، ستوزع كمساعدات للمواطن محدود الدخل وللأسر الأكثر احتياجا، قبل وطوال شهر رمضان الكريم، مقدمة من مجموعة من الجمعيات الخيرية الفاعلة المنتشرة بأحياء القاهرة، كما سيتم ايضا توفير عدد من ملابس العيد المميزة ستوزع مع نهاية الشهر المعظم، بجانب ما توفره وتقدمه مؤسسة "مصر الخير" وجمعية الأورمان من أكثر من مليون كرتونة رمضانية، تضم مجموعة من أنواع السلع والمواد الغذائية الضرورية للبيت المصري.

وشدد عبدالحميد على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع المساعدات، لكي تذهب إلى مستحقيها الفعليين من محدودي الدخل دون تكرار صرف ذلك الدعم لغير المستحقين من الانتهازيين الدخلاء، موجها وفاء حامد مدير مديرية التضامن بالقاهرة، بأهمية التنسيق الكامل بين قيادات الجمعيات الأهلية المشاركة وبين ورؤساء الأحياء والمناطق في توفير الحصر الدقيق للأسر الفقيرة والمحتاجة داخل كل حي.

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