تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة مركب نيلي في مصر القديمة

جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة حبس 3 عاطلين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مركب سياحي بمصر القديمة.

كان اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا بإلقاء الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بشارع كورنيش النيل، ميدان أثر النبي، القبض على "هشام.م.س" 24 عامًا، عاطل، سبق اتهامه في القضية رقم 2682 لسنة 2014 الدرب الأحمر مخدرات، و"شريف.ع.م.ع"، 17 عامًا عاطل، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرها 274 لسنة 2015 مصر القديمة سرقة، و"محمد.ع.أ"، 16 عامًا عاطل، حال استقلالهم عربة كارو تجرها دابة محمل عليها وحدة تكييف داخلية، "كمبروسر هواء"، وكشاف إضاءة، و3 أسطوانات فريون، وعربة حديدية صغيرة.