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الوطن

وصول أردنيات إلى السعودية لتدريب النساء على قيادة السيارات

منذ 43 دقيقة
كتب: وكالات
وصول أردنيات إلى السعودية لتدريب النساء على قيادة السيارات

قيادة النساء في السعودية

استقبلت جامعة تبوك مدربات قيادة أردنيات وسعوديات لتدريب النساء على قيادة السيارات، ومن المقرر أن تعمل المدربات الأردنيات في مدرسة تعليم القيادة الخاصة بالنساء داخل الحرم الجامعي، بعد وصلهن للسعودية للعمل مع جامعة تبوك في المدرسة المزمع افتتاحها قريبا، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وقال مصدر للصحيفة السعودية، إن الجامعة تعمل حاليا على استكمال إنشاء المدرسة التي صممت وفقا للمواصفات والمعايير الدولية. 

وأشار إلى أن السيارات الخاصة بتدريب المرأة السعودية على القيادة وصلت للجامعة، موضحا أنه لم يتم تحديد موعد الافتتاح إلا أن التنسيق جار بين إدارة الجامعة والمرور لهذا الشأن، وذلك بعد اتفاق مسبق ومعلن بين مدير جامعة تبوك مع مدير الإدارة العامة للمرور لإنشاء مدرسة لتعليم القيادة داخل حرم الجامعة.

يذكر أنّ الإدارة العامة للمرور منحت جامعة تبوك، الترخيص النهائي لإنشاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات للنساء، والتي تعدّ الأولى من نوعها في المملكة.

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