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الوطن

الحرارة في أسوان تتجاوز الـ46 درجة.. وتحذير من مستشفى الحميات

منذ 7 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
الحرارة في أسوان تتجاوز الـ46 درجة.. وتحذير من مستشفى الحميات

أهالي أسوان يلجأون للسباحة لمواجهة الحر

تشهد محافظة أسوان ارتفاع شديد في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، لتتجاوز 46 درجة مئوية، وفق ما أعلن خبراء الأرصاد، فيما يسود جو مشمس ويحاول أهالي أسوان الابتعاد عن المواجهة المباشرة مع أشعة الشمس ولجأ عدد كبير من الأطفال والشباب للسباحة والعوم داخل مجرى نهر النيل وتحديدا على كورنيش النيل أمام منطقة نادي التجديف واختيار الجزر النيلية لقضاء يوم داخل مياه النيل لتلطيف الجو.  

وحذر الدكتور نادر محروس مدير مستشفى حميات أسوان، من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الأيام المقبلة، وطالب أهالي أسوان والزائرين لها بضرورة شرب السوائل الكثيرة، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة الفاتحة الألوان.

وتابع محروس، أن  كبار السن والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة خاصة الأمراض النفسية أكثر الأشخاص تعرضا لضربات الشمس الحرارة ومشاكلها التي تصل للوفاة، لذلك أي مريض يعاني من درجة حرارة عالية مصاحبة لاضطراب فى الوعي عليه الذهاب بسرعة للمستشفى مع عمل كمادات باردة على جسمه كله، كما أن استخدام التكييفات الفريون هي المفضلة في هذا الجو، حيث إن تكييفات المياه الصحراوية ترفع من نسبة الرطوبة التي تمنع العرق وتؤدى إلى الإصابة بضربات الحرارة والإحساس بالحر.

                  

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