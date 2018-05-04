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الوطن

مدرسة "حيدر دبوس" في البحيرة بالمركز الخامس في الإذاعة المدرسية

منذ 2 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
مدرسة "حيدر دبوس" في البحيرة بالمركز الخامس في الإذاعة المدرسية

"حيدر دبوس التجارية" بالبحيرة خامس الجمهورية فى الإذاعة المدرسية

اعتمد الدكتور هاني كمال، مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بوزارة التربية والتعليم، نتيجة التحكيم الميداني لتصفيات مسابقة الإذاعة المدرسية "القطاع الأول" لمحافظات الجمهورية، للعام الدراسي الحالي 2017-2018.

وفازت مدرسة الشهيد حيدر دبوس التجارية بنات بإدارة إيتاي البارود التعليمية، بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة الإذاعة، لمرحلة التعليم الفني، بعد أن قدّم فريق المدرسة تحت إشراف لمياء الجوهري، أخصائية الصحافة بالمدرسة، مستوى متميزا خلال تصفيات المسابقة، التي استضافها مسرح مدرسة عمر مكرم الثانوية بنين بدمنهور، بحضور لجنة تحكيم من الوزارة ضمت مشيرة عبدالعزيز، مدير إدارة الصحافة، ومصطفى هدهود، وسامح حسان، عضوا لجنة التحكيم، ووفاء حسين، موجه عام الصحافة بالبحيرة. 

وأبرزت طالبات فريق الإذاعة بمدرسة الشهيد حيدر دبوس التجارية بنات، خلال البرنامج الإذاعي، الملحمة البطولية التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة، في العملية "سيناء 2018"، والتي يتم من خلالها دحر العناصر والجماعات الإرهابية في سيناء، وذلك من خلال فقرات متنوعة شملت أخبارًا مدرسية، وبيئية، ومحلية، وعربية، وعالمية، وتحقيقًا إذاعيًا، ومقالًا منهجيًا، وآخر صحفيًا.

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