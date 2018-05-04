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الوطن

بالصور| شيخ الأزهر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السلطان في سنغافورة

منذ 53 دقيقة
كتب: سمر صالح
بالصور| شيخ الأزهر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السلطان في سنغافورة

شيخ الأزهر في مسجد السلطان

أدى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صلاة الجمعة في مسجد السلطان، أكبر مساجد سنغافورة، خلال زيارته الحالية لها.

والتف المئات من مسلمي سنغافورة حول الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عقب أدائه صلاة الجمعة في مسجد السلطان، وحرصوا على السلام عليه، حسبما نشرت الصفحة الرسمية لجريدة الرواق التابعة للأزهر الشريف عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وألقى خطبة الجمعة، الدكتور محمد فتريش مفتي جمهورية سنغافورة، ودار موضوعها حول أهمية الاستعداد لشهر رمضان، وتهيئة القلوب والنفوس لهذا الشهر الكريم.

 

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