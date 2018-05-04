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الوطن

10 معلومات عن أول رئيسة مسلمة قابلت شيخ الأزهر في سنغافورة

منذ 55 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
10 معلومات عن أول رئيسة مسلمة قابلت شيخ الأزهر في سنغافورة

الطيب وحليمة يعقوب

التقى أمس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين بالسيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، وذلك في ثاني محطات جولته الآسيوية التي بدأت باندونيسيا وستنتهي بسلطنة بروناي.

الوطن يرصد لكم أبرز 10 معلومات عن الرئيسة حليمة يعقوب أول رئيسة دولة مسلمة في العصر الحديث:

1- ولدت عام 1955، لأب هندي وأم مالاوية مسلمين.

2- درست الحقوق وتخرجت عام 1978 في كلية الحقوق بجامعة سنغافورة وحصلت على ماجستير القانون.

3- تزوجت عام 1980 من رجل الأعمال اليمني محمد الحبشي.

4- نالت عضوية البرلمان منذ عام 2001.

5- تولت منصب وزير دولة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرية.

6- تولت رئاسة البرلمان السنغافوري عام 2013.

7- تولت منصب وزير دولة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرية.

8-تولت حليمة يعقوب رئاسة دولة سنغافورة بعدما نجحت بالتزكية لعدم وجود مرشح أمامها في انتخابات الرئاسة في دولة سنغافورة والتي أجريت في نهاية العام المنقضي وتُعتبر الرئاسة في سنغافورة منصبا شرفيا.

9- هي ثاني رئيس للبلاد من عرقية الملايو بعد يوسف إسحاق الذى تولى الحكم عام 1968 والذي وافق عام استقلال البلاد عن ماليزيا وما زالت صورته على العملة.

10-ثاني امرأة مسلمة في التاريخ تتولى الحكم في بلدها بعد شجرة الدر والتي تولت الحكم في مصر لأيام.

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