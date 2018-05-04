"مباحث القاهرة" تحبط خطف مشرف مبيعات بقصر النيل

أحبطت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اختطاف مشرف مبيعات على يد صاحب مصنع و3 آخرين بمنطقة قصر النيل، وتبين من التحريات أن المتهمين استدرجوا الضحية واحتجزوه داخل سيارة بسبب خلافات مالية، وتحرر محضر أحاله اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل مفادها تواجد 4 أشخاص بمقهى الكائن شارع عبدالحميد سعيد دائرة القسم وتهديد شخص آخر باختطافه، وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وضبطوا كل من "عمرو ج.ش.أ" صاحب مصنع وشقيقه أحمد وأيمن جميل حسن ميخائيل سابق اتهامه في قضيتين آخرهما 4060 لسنة 2014م الساحل "مخدرات"، و"محمد س.م".

وتم اتهامهم بخطف مشرف مبيعات يدعى "محمد ع.م.ع" مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام حبس جزئي ومستأنف "شيكات" بإجمالي حبس 4 سنوات و3 أشهر، وبسؤال المجني عليه اتهم سالفي الذكر باختطافه وإكراهه على التوقيع على 7 إيصالات أمانة.

بمواجهة المتهمين بأقوال المجني عليه أقروا بصحتها، وأقر المتهم الأول بأنه نظراً لسابقة توريده أدوات مكتبية "بكر لاصق" للمجني عليه بمبلغ 197 ألف جنيه، استلامه مبلغ 170 ألف جنيه من المتهم الثالث بدعوى استثماره في مجال التجارة وعدم رده المبالغ المالية المستحقة عليه فخططا لاختطافه بالاشتراك مع باقي المتهمين ومساومة أهليته على دفع المبالغ المالية نظير إطلاق سراحه.

وأضاف المتهمين وفي سبيل ذلك توجهوا للمخزن ملك المجني عليه الكائن بشارع أحمد حلم بالساحل، واستدرجوه بدعوى إنهاء الخلافات المالية بينهم واصطحبوه كرها عنه داخل السيارة رقم "هـ ي ع 417 ماركة أوبل" (ملك المتهم الأول)، وتوجهوا به إلى مقهى الكائن بشارع التروللي، دائرة قسم شرطة السلام أول.

وأجبروه على توقيع 7 إيصالات أمانة ثم احتجزوه داخل شقة كائنة بذات المنطقة "ملك صديق المتهم الرابع"، واليوم اصطحبوه إلى المقهى محل الضبط للتقابل مع والد المجني عليه لتسليمهم المبلغ، تم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، و7 إيصالات أمانة مذيلين بتوقيع المجني عليه (4 إيصالات بقيمة مبلغ 300 ألف جنيه، 3 إيصالات على بياض). تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.