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"صحة الفيوم" تنظم قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بـ"منشأة طنطاوي"

منذ 44 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
"صحة الفيوم" تنظم قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بـ"منشأة طنطاوي"

صورة أرشيفية-قافلة طبية

تنظم إدارة القوافل بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، تحت إشراف دكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بقيادة الدكتور أحمد سعد اللباد، مدير الإدارة، قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بقرية منشأة طنطاوي بمركز سنورس، تبدأ غدا وعلى مدار يومين.

وقالت المديرية في بيان صحفي اليوم، إن القافلة تشمل ٦ تخصصات طبية، تضم الأطفال، والباطنة، والجلدية، والنساء، والعظام، والأسنان، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن أمراض الضغط، والسكر، والأشعة، والفحوصات المعملية، والقافلة ضمن قوافل وزارة الصحة، والكشف، والعلاج مجانًا، وسيجري تحويل الحالات التي تحتاج إلى مزيد من الفحص إلى المستشفيات التابعة للصحة.

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