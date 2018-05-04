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الوطن

كينيا.. مصرع 80 شخصا جراء الفيضانات خلال شهرين

منذ 49 دقيقة
كتب: وكالات
كينيا.. مصرع 80 شخصا جراء الفيضانات خلال شهرين

صورة أرشيفية

لقي 80 شخصا مصرعهم ونزح مئات الآلاف من منازلهم في كينيا خلال شهرين، جراء الفيضانات التي شهدتها البلاد.وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، إن "80 شخصا لقوا مصرعهم.

كما نزح 244 ألفا و400 آخرون منذ مارس الماضي"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية. وأضاف البيان أن أغلب النازحين كانوا من مقاطعات "نيل تانا (جنوب شرق)، وكيليف (شرق)، ومانديرا (شمال شرق)".

من جهتها، قدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد قتلى الفيضانات في كينيا بـ 100 شخص،وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

 

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